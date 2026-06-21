7月に新潟市で開かれる『NAMICS presents TGC 新潟 2026』を盛り上げようと、プレイベントが開かれた。この中で市民モデルの公開オーディションも行われ、本番に出演する6人が決まった。 ■人気モデルが繊維産業の魅力PR 新潟市で初開催となる東京ガールズコレクションを前に開かれたプレイベント。 NGT48が華やかなオープニングを飾った後は、村重杏奈さんや希空さんなど人気モデルたちが登場。