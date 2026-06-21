パリ南郊の空港に到着後、舗装路で報道陣の取材に応じるトランプ氏＝17日/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は20日、イランとの最終合意に至らなければホルムズ海峡に通航料を課すと脅し、中東に「守護天使として提供するサービス」への対価だと主張した。トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で「停戦期間中の60日間、ホルムズ海峡では通航料は一切徴収されず、60日の期間が終了した後も通航料は課