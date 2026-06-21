メディア出演多数の人気フィットネスプロデューサーAYAが21日、インスタグラムを更新。第1子出産を発表した。子供の小さな手を握る写真を投稿して、「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます」と報告。「美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをあらわにした。「かけがえのない存在が出来たこ