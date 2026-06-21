女子プロレス「マリーゴールド」ワールド王者の青野未来（３５）が、後進育成と向上心との狭間で揺れる気持ちを告白した。２０日後楽園大会でナイトシェイドの挑戦を退けＶ５を達成。５月２３日を最後に退団した林下詩美の持つ同王座の最多防衛記録を塗り替えた。主力選手の離脱や欠場が相次ぐ団体をエースとして牽引している。しかしその一方で「自分がもっと上に（引っ張っていきたい）という気持ちもあるが、やっぱり自分