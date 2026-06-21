サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、米国・ヒューストン）、オランダがスウェーデンに５―１で大勝した。オランダは前半５分、ＦＷブライアン・ブロビー（サンダーランド）がペナルティーエリア中央から右足で先制弾。さらに同１７分にブロビーが再びゴールを決める。オランダは２点をリードして後半に突入すると、ＦＷコディ・ガクポ（リバプール）が同２分、同９分に立て続けにゴールを奪