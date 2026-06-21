腎臓の悪い人が受ける透析療法の中で、在宅透析が注目されている。「おうち透析」とも言われる。専門家に在宅透析のメリットと課題、最新の在宅透析技術などを聞いた。【腹膜透析は継続治療８年、血液透析がほとんど】簡単に「透析」と呼ばれる透析療法は、腎臓の機能が低下した患者さんに対して腎臓の機能を人工的に代替する装置を使って行う治療だ。血液中の余分な水分や老廃物を取り除き、血液をきれいにする働きを腎臓に