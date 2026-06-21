「スナック」と聞くと、中高年が通う昭和の社交場というイメージを持つ人も多いだろう。ところが最近、私の地元で様子が変わってきた。３０代の若いママが切り盛りする「ネオスナック」が増え、客層も２０〜３０代が目立つようになってきたのだ。一見するとレトロブームの延長にも見えるが、私はもっと別の理由があると思う。若い世代にとって、ネオスナックは「令和版サードプレイス」なのではないかと。サードプレイスとは、