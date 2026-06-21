【プロレス蔵出し写真館】６月の２３日は?極悪大王?ミスター・ポーゴの命日だ。ポーゴは２０１７年（平成２９年）に６６歳で死去した。命日に先駆け、１４日にゆかりのある人間と群馬・伊勢崎市のポーゴの墓所・天増寺に墓参りに行ったというフリーのプロレスラー戸井克成は、「７年前、僕が音頭を取って墓参りに行くようになりました。僕はポーゴさんにプロレスラーにならしていただいたようなものですから」と語る。「Ｗ★ＩＮ