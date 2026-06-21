【モデルプレス＝2026/06/21】ファミリーマートにて「Afternoon Tea」監修の「アフタヌーンティー」フェアが6月16日よりスタート。毎年人気のコラボに今年は過去最多の全28種類が登場し、SNSでも「全制覇したい！」「家カフェしたい」と盛り上がりを見せる中、メロンパン好きからも好評の「アールグレイメロンパン」を実食。紅茶の中でもアールグレイ推しの編集部員がレポートします。【写真】話題のコラボ“紅茶メロンパン”を実