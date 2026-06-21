アルコール依存症は「否認の病」といわれる。「自分は違う」「依存症ではない」という患者の否定から診断が始まるケースが多いからだという。 「意志が弱いからなる」ともいわれるが、これも違う。れっきとした脳の病気だ。飲酒によって脳の報酬系が変化し、アルコールによってしか快楽を得られなくなる。意志ではどうにもならないのだ。 だから、治療の基本は、「断酒一択」だそうだ。 ※この記事は、関