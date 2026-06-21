「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年6月9日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのコーデを披露した。トークイベントに参加岡田さんはトークイベントの参加を報告し、レンガのような壁をバックにした2枚の写真を投稿した。「暗かった画像を無理やりフラッシュ加工にしたら夜で撮ったみたいになりました。笑」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブでパープ