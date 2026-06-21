しらさぎステークスの波乱の主役 【前走逃げた馬】 重賞になって傾向が変わってしまう可能性もあるが、前走逃げた馬は［2・1・1・8］と好成績を残しており、単勝回収率、複勝回収率共に100％を超えているのだ。 特に京都施行だった24年は１着トゥードジボンも３着アナゴサンも前走逃げていた馬で、この２頭が「行った行った」のような形で好走した。 つまりは前残りが期待できるレースということ。