直接からだに触れない「ストーカー行為」も性犯罪？！性犯罪の主な種類とは 性犯罪にはどんなものがある？ 同意がなければ恋人同士でも犯罪 性犯罪には「強姦（レイプ）」や「不同意わいせつ」「淫行」「痴漢」「性的虐待」といった被害者の身体に触れるものから、「盗撮」「のぞき」「露出」「下着泥棒」といった直接被害者の身体にこそ触れないものの、相手に精神的なショックを与えるものまで、さまざまな種