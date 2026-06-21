日本代表（c）SANKEI サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループステージ第2戦で日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコのモンテレイでチュニジア代表と対戦する。 W杯史上通算1000試合という節目の一戦で、監督交代で巻き返しを図る相手に、日本代表の森保一監督は「相手より強い気持ちが必要」と述べている。 強豪オランダと引き分けた初戦から中5日、日本が今大会初の勝ち点3を求