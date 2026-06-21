プロレス界に朗報が届いた。先月、「情熱大陸」（TBS系）で取り上げられた女子レスラー・イヨ・スカイが、番組内で元新日本プロレスの悪役レスラー、EVIL（現リングネームはNARAKU）と結婚していたことを公表したのだ。情報解禁に先立って金屏風の前で会見した二人。イヨとの結婚の理由を、「敵か味方で言えば、味方にしておいて損はないなと思った」とふてぶてしく語ったEVILだが、「プロポーズの言葉は？」という質問には思わ