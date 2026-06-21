「スター・ウォーズ」シリーズの劇場版最新作「マンダロリアン＆グローグー」が日本でスマッシュヒットを記録した。その最大要因であるグローグーの愛らしさは、師匠であり養父でもあるマンダロリアンとの絆あってこそのもの。派手なアクションと「父と子の愛」がちりばめられたこの映画で、今年の「父の日」は例年より少し注目されるかもしれない。では、“日本の父たち”はどのように子を愛するのか。映画解説者の稲森浩介氏が、