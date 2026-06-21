◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の甲斐拓也捕手が２１日、中日戦（東京ドーム）の試合前練習で１軍に合流した。今季初昇格となる見込みだ。巨人加入２年目の今季は開幕直前に２軍へ合流。ファームでは出場２４試合で打率２割６厘をマークし、若手投手陣に助言を送りながら経験豊富な扇の要として存在感を発揮してきた。チームは岸田、大城の一塁起用もオプションとなっており、小林を含めた捕手