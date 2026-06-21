◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは２０日（日本時間２１日）、ブレーク・トライネン投手（３７）を右肘炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）に入れたことを発表した。１４年にメジャーデビューし、通算５６０登板の実績を誇るトライネンは、今季もここまでチーム３位タイの２９登板。４勝１敗、１セーブ、防御率３・５２の成績を残してブルペンを