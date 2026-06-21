フランスのカフェで定番のホットサンド「クロックムッシュ」。ハムやチーズなどを食パンでサンドしてバターで焼けば、外はカリッ、中はとろ〜りチーズが伸びる幸せな一品に。おうちにある材料だけで、満足感がしっかり味わえるレシピを3つ集めました。 ▼500人が絶賛！「我が家の定番クロックムッシュ」 食パン、チーズ、ハム、そしてマヨネーズとバターというシンプルな材料で、本格クロックムッシュがつくれるレシピ。卵と牛乳