EXILE THE SECONDが20日、静岡・エコパアリーナでアリーナツアー「PERFECT YEAR BEST〜Born To Be Wild〜」初日公演を開催した。3都市5公演を行う4度目のアリーナツアー。この日は初披露曲の「SAME OLD」「Alive」や、「Going Crazy」「YEAH!!YEAH!!YEAH!!」など全28曲をパフォーマンス。グループの14年間を振り返るタイトル通りのパフォーマンスで、8000人のファンを沸かせた。SHOKICHI（40）は「序盤からSHOKICHI飛ばしすぎて