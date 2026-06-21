テレビ朝日系の特撮映像シリーズ『PROJECT R.E.D.』の第2弾『角醒ハンター オメガホーン』が、7月26日より放送されることが決定した。 参考：『超宇宙刑事ギャバン』に求められるものは？今だからこそ描ける“お約束”からの更新 “赤いヒーロー”が活躍し、作品ごとのキャラクターがクロスオーバーする特撮映像シリーズ『PROJECT R.E.D.』は2025年からスター