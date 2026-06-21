40以上のマルチブランドを展開するアダストリアの “大人女性の悩みに効く”をコンセプトとするブランド「Elura（エルーラ）」は、アイシービー代表取締役社長で骨格診断アナリストの二神弓子さん監修の、全骨格タイプに対応するシルエットの「誰でも似合う神Tシャツ」をWEBストアand STおよびElura全店舗で6月12日より発売。また、「誰でも似合う神ワンピース」をWEBストアand STにて予約受付を開始しました。■骨格診断の創始者