韓国コスメブランドの日本販売代理店であるJTは、ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ） 」より「UVシールド リップバーム」と「UVシールド リップセラム」の全2種を発売します。両商品は、唇を紫外線から守り、コンディションを整え、乾燥によるカサつきや縦ジワ感を目立ちにくく整えるアイテム。6月12日よりQoo10にて先行販売し、6月26日より全国のバラエティーショップにて順次発売します。Qoo10販売サイト：http