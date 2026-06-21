ダラスで日本と２−２で引き分けたオランダは現地６月20日、第２節でスウェーデンとヒューストンで対戦。初戦でチュニジアに５−１の圧勝を飾ったスウェーデンの勢いが、優勝候補のオランダをも飲み込むか注目された。しかし、オランダはスタメンに抜擢されたFWブライアン・ブロビー（サンダーランド）が立て続けにゴールを決めて、２−０で前半を終えると、後半にはコディ・ガクポ（リバプール）の２得点で４−０に。その後