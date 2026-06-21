●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 6/19終値 決算期 1いちごオフィ 12.52 90,80026/10 2ホテルリート6.70 77,30026/12 3ミラースＲ6.57 82,20026/08 4マリモリート6.48108,10026/06 5ホテルレジＲ6.41 63,60026/05 6セント