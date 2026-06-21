北海道・羽幌警察署は2026年6月20日、暴行の疑いで苫前町に住む農業の男（34）を逮捕しました。男は19日午後10時ごろから午後11時ごろまでの間、自宅で高校生の娘の顔面を殴り、首を絞めつけながら押し倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。20日午前4時すぎ、娘が「父から殴られた」と自ら警察に通報し、事件が発覚しました。娘にけがはありませんでした。調べに対し男は「首を絞めつけたかどうかは覚えていない」と容疑を