中国メディアの参考消息によると、英BBCはこのほど、「人型ロボットが戦場へ向かう可能性はあるのだろうか」とする記事を掲載した。記事によると、筆者は米サンフランシスコのハイテク企業が集積する工業地帯で、威嚇的な人型ロボット兵士が戦闘のようなことをしているのを目撃すると予想していたが、そこでは無表情な顔をしたロボットのPhantomが「自由な遊び」に興じ、色とりどりの子ども向けブロックを操っていた。軍事および民