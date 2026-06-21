“赤いヒーロー”が活躍し、作品ごとのキャラクターがクロスオーバーする特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】。現在放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に続く第2弾『角醒（かくせい）ハンター オメガホーン』が誕生。7月26日にスタートすることが決定した。さらにメインビジュアルも初公開。咆哮する角をもった巨大な獣（＝角獣）と、拡声器のようなアイテムを手にたたずむ赤いヒーローの姿に「声を上げろ！」という