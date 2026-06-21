タレント、グルメコメンテーターのギャル曽根が20日、越谷レイクタウンmori （埼玉県越谷市）で開催された「九州の食堂！ジョイフル 試食・販売会＆ギャル曽根トークショー」に出席。現在、三児の母であるギャル曽根は息子の大食いエピソードなどを明かして会場をわかせた。 この日、同店舗にてジョイフルの人気の冷凍商品がその場で食べれ、その場で買える1日限定のプロモーションイベ