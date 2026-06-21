元大阪地検の検事正から性的暴行を受けたと訴えている女性検事のひかりさん（仮名）。４月、地検に辞表を提出しました。 【画像で見る】性被害者の実態「声を出せない被害者と二次被害」 ひかりさんはなぜ、生きがいに感じていた「検事」の仕事を辞める決心をせざるを得ない状況に追い込まれたのか…そこには、申告や相談によって引き起こされる『二次被害』という性被害の思わぬ代償がありました。 「今まで生きて頑張ってきた