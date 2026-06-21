将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第2試合、東武鉄道 北関東ブリッツァーズ 対 KOYOHD ノース・トラッズ神戸の対戦が6月20日に放送された。第1ステージを終えて北関東が2勝、神戸が3勝とリードされる展開。第1ステージで勝利した棋士のみが出場できる第2ステージに入り、第6局で神戸が勝利して北関東は早くもカド番に追い込まれた。続く第7局でエースが1勝をもぎ取り絶体絶命のピンチ