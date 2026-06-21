トルコ南部でトラックが制御を失い、ガードレールをなぎ倒して用水路に転落する事故がカメラに捉えられた。車体は半分ほど水に浸かり、大きく破損した。トラックの運転手は奇跡的に軽傷で済んだという。トラックが用水路に転落トルコ南部の町、アダナで撮影されたのは、車体が半分ほど水に浸かったトラックの姿だ。トラックのフロントガラスは、粉々に割れているのがわかる。事故の瞬間は防犯カメラに記録されていた。映像では、走