◇プロ野球セ・リーグ巨人1ー0中日（6月20日、東京ドーム）今季20セーブ目をあげた巨人のライデル・マルティネス投手。これで7年連続20セーブと素晴らしい記録を残しました。「こういう記録を達成できているのは、日本という世界の中でも素晴らしいリーグに来られたということが大きい。チャンスをくれた神様には感謝したい。あとは、自分がやってきた練習が実を結んでいるということなので、セーブチャンスのたびに結果を出せた