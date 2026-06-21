厳しい指導で知られる人気ラーメン店「王道家」。店主の清水裕正さんが率いるグループは全国に40店舗以上を展開している。清水さんは、公式YouTubeなどで公開している”弟子への厳しい指導”が注目を集めている。【映像】「味はどうでもいいの？」50歳の新人店長にブチギレる清水さん『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、山形市に誕生した新店舗「との丸家」のオープンに密着。清水さんの独自の哲学と後進育成を通して、