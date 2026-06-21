バンダイは、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』より「ポケモンスケールワールド シンオウ地方3 セット」(4,488円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「ポケモンスケールワールド シンオウ地方3 セット」(4,488円)「ポケモンスケールワールド」とは“人間とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにし