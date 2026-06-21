トライネンが右肘炎症でIL入り…前夜サヨナラ勝ちを呼び込む投球もドジャースは20日（日本時間21日）、ブレイク・トライネン投手を負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。前日19日（同20日）のマウンドにも上がっていた右腕は、今季ここまで29試合に登板していた。代わってチェイス・マクダーモット投手が再昇格した。37歳のトライネンは今季29試合に登板して4勝1敗、防御率3.52の成績を残していた。通算560試合登板をマーク