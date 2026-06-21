“爆買い”直後の本人を直撃10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’06年６月24日号『自宅から徒歩３分の直営店に毎週顔を出し鈴木敏文名誉顧問それでも爆買いの「セブンイレブン愛」』を取り上げる。５月18日に心不全で亡くなった「コンビニの父」・鈴木敏文セブン＆アイ・ホールディングス名誉顧問（享年93