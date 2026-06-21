シンガー・ソングライターのアリス・クーパーが、紛失したクレジットカードを届けてくれた男性にサイン入りのニューアルバムをプレゼントしたという。アリスがアリゾナ州でゴルフをプレーした帰りに立ち寄ったガソリンスタンドに置いて行ってしまったのを発見したジェフ・ガイさんは、アリスが設立した地元のチャリティ、The Alice Cooper Solid Rock Teen Centerに連絡を取ったとい