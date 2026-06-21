タレント・鳥居みゆき、荻野欣士郎監督らが19日、東京・池袋シネマ・ロサで映画「偏向報道」の公開初日舞台あいさつを行った。 【写真】モザイクなどを駆使した印象操作も…「偏向報道」のワンシーン 同作は、地方のテレビ局を舞台に、怪文書を元に知事のパワハラ疑惑を報じようとするテレビ局の上層部と下請けの制作会社とのバトルを描いている。鳥居は制作会社のディレクター・油神鈴子を演じている。 荻野