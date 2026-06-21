GS突破をかけた重要なチュニジア戦事前キャンプを行ったモンテレイに日本代表が戻ってきた。オランダ戦のドローを経て、ムード的には士気高く帰還したと言っていい。チュニジア戦で勝利を手にして、グループステージ突破に大きく近づく。そのシナリオを目指して日本は第2戦に挑むことになる。◇◇◇だが、グループステージ突破に向けた第2戦・チュニジア戦は、戦前の楽観的な空気とは裏腹に、これまで