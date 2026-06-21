◆パ・リーグロッテ―楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）楽天・鈴木大地内野手（３６）が父の日仕様のアイテムで２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に臨む。６月２１日は父の日。鈴木大はブランドアンバサダー契約を結ぶミズノ株式会社から、青色に彩られた打撃用手袋などの提供を受けた。頼りになるベテランが特別仕様の“相棒”とともに、プレーで感謝を伝えていく。また楽天の村林一輝内野手も同社から父の日仕様の野球道