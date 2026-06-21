テレビ朝日が特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴＲ．Ｅ．Ｄ．」第２弾として「角醒（かくせい）ハンターオメガホーン」（７月２６日から、日曜・前９時半）を放送することが２１日、分かった。古代文字に精通し、子文書を読み解いて探険し、発掘した遺物を売って生活するトレジャーハンター・炎のシャウト／キャプテン・オメガホーンが、角獣王・炎角に出会い、運命を変える。２人はバディーを組み、行く先々で出会うハ