俳優の高畑裕太が８月に開幕する舞台「ＧＯＯＤＮＥＩＧＨＢＯＲＳ」に出演することが２１日、分かった。高畑が主宰を務め、２０２１年に旗揚げした劇団・ハイワイヤの第３回公演。「隣人」がテーマとなっており、住宅街で起きる小さな騒動をきっかけに、他者と自分との境界が揺らいでいく様を描く現代心理劇となっている。作・演出・出演する高畑は「時代の発展とともに、著しく価値観が変わり続けている現代において、当