女優の音無美紀子（76）が20日、インスタグラムを更新。24日に初日を迎える舞台「恩讐の彼方」についてつづった。「恩讐の彼方、もう来週には開幕で、日々、猛稽古」と報告。「帰りも遅くなるので、夕飯はいつも九時近くなってしまう。出かける前に、一品作って行くようにしています」とすると、「今日はれんこん入りつくね。帰ってきてから、蒸し茄子の搾菜とネギ、桜エビのタレを。よく冷やして食べるのがおすすめだけど、今日は