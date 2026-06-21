お笑い芸人のビートきよし（76）が、20日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。現在の体調を明かした。きよしは、ビートたけし（79）とのコンビ、ツービートで80年代の漫才ブームを牽引し、一躍有名となった。番組では、現在は横浜市中区伊勢佐木町でカラオケスナック「スター☆場」を経営している、きよしに密着。店はボトル注文をすると料金5000円（税別）で時間無制限に歌えるシステムで、地元客が連日訪れる様子が紹介された