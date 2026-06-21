日本ハムの清宮幸太郎内野手が２１日、インスタグラムを更新。サッカー日本代表のアウェーユニホームを着て自撮りする動画を投稿した。背面には「ＫＩＹＯＭＩＹＡ２１」と記されている。サッカーボール、日本の国旗、トロフィーの絵文字も添えて、この日チュニジア戦を戦う日本代表にエールを送ったようだ。日本ハムでは新庄監督が１３日・中日戦の試合前練習で、同じく日本代表のアウェーユニホームを着用し登場していた。