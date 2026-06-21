グラビアアイドルの山田あい（22）が20日、インスタグラムを更新。胸の膨らみが際立つ、最新ショットを公開した。山田は「紫陽花みると季節感じる」とつづり、白のパンツ＆Tシャツ、黒ぶちメガネ姿であじさいの前に立つ様子を公開した。この投稿に「あいさま美し過ぎて綺麗な紫陽花が目に入りません」「素敵です」「絶対、服伸びてる(笑)」「どっちも綺麗」などのコメントが寄せられている。