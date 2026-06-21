◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表は20日午後10時（日本時間21日午後1時）からモンテレイ競技場で行われる1次リーグF組第2戦でチュニジアと対戦する。勝てば3位以内が確定し、3大会連続の決勝トーナメント進出に大きく前進する。試合開始3時間半前の午後6時半の時点で気温は29度、湿度は80％。キックオフ時間の午後10時には25度前後