市川團子、中村壱太郎、中村時蔵らが出演するスーパー歌舞伎「もののけ姫」（7月3日〜8月23日、東京・新橋演舞場）のキャラクタービジュアルが21日、解禁された。團子が演じるアシタカは弓を引き、ぐっと目線を据える力強いビジュアルに。背景にはアシタカを象徴する青色をあしらい、神秘的な森をイメージさせる木の葉が舞い散っている。壱太郎が演じるサンは、衣装の基調となっているクリーム色と、まばゆい月夜の崖をイメージし