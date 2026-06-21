「日本映画プロフェッショナル大賞」授賞式が20日夜に都内で開催され、映画『「桐島です」』が作品賞と主演男優賞（毎熊克哉）に輝いた。【写真】似てる？高橋惠子の孫・海空『「桐島です」』は、1970年代の連続企業爆破事件で指名手配された「東アジア反日武装戦線」メンバー・桐島聡容疑者が、「最期は本名で迎えたい」と語り、入院報道の3日後の2024年1月29日に亡くなるまでのナゾに満ちた軌跡を描いた。高橋伴明監督が手が